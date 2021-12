Mondragone, ladri in azione al caseificio Migliore/In cinque per mettere a segno il colpo nella notte

Mondragone. Situato in via Castel Volturno; il caseificio Migliore, come prova il filmato delle telecamere di videosorveglianza, acquisito peraltro dai Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, che stanno indagando a seguito della denuncia sporta dal titolare, è stato oggetto di un’incursione da parte di una banda di malfattori. A bordo di una vettura grigia, si sono introdotti nel parcheggio antistante e da qui all’interno della struttura dopo che uno di loro ne aveva forzato l’entrata, sferrando ripetutamente dei calci.

Seguito da almeno un compagno – erano in cinque e tutti incappucciati – è stato così messo a segno il colpo con il quale si è sottratto dal registratore di cassa quanto di valore si rendeva al momento disponibile, per poi fuggire via, risalendo sulla stessa auto lasciata in sosta davanti all’ingresso del locale.

Ancora da stimare i danni arrecati.

A pubblicare il seguente video che mostra i malviventi in azione nella notte di sabato, 11 dicembre, è stato il nipote del proprietario Gennaro Bianchino.