Mondragone – Lavori Palazzo Ducale: Pacifico manda via la ditta appaltatrice. In arrivò una nuova impresa

Mondragone. Il Sindaco Pacifico chiede all’UTC la risoluzione del contratto con la ditta titolare dei lavori di pavimentazione davanti il Palazzo Ducale si Mondragone.

“ Basta! E’ inconcepibile che lavori che dovevano durare da cronoprogramma iniziale al massimo 100 giorni lavorativi, si siano protratti fino ad oggi senza ancora concludersi.

Il ritardo accumulato dall’impresa nella consegna dei lavori, è incomprensibile ed ingiustificabile, pertanto ritengo che sia giunto il momento che l’Ufficio Tecnico Comunale prenda atto della situazione e si orienti per la risoluzione del contratto per gravi inadempienze da parte della ditta appaltatrice, e si avvii la procedura urgente per affidare l’ultimazione dei lavori ad una nuova impresa.”