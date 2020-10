Mondragone. Liceo Scientifico “G.Galilei” chiuso per sanificazione/risultato positivo uno studente

Mondragone – Al fine di porre in essere ogni utile misura finalizzata a evitare il diffondersi dell’epidemia,nel primario interesse della salute dei cittadini, è stata emanata l’ordinanza sindacale n.42 del 07-10-2020, con cui si è disposta, nei giorni 08 e 09 Ottobre 2020, la chiusura del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Plesso Via Dei Duchi Carafa.

Si è ravvisata, infatti, per garantire condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico e scongiurare ulteriori, nuovi contagi, la necessità di adottare un provvedimento contigibile e urgente in materia di emergenze sanitarie in modo da procedere con la sanificazione degli ambienti scolastici interessati, nonché agli accertamenti sanitari e diagnostici dopo la comunicazione al comune di Mondragone da parte dell’Asl, della positività al tampone di un alunno frequentante l’Istituto.

Intanto, è in corso la ricostruzione dell’insieme dei rapporti dell’alunno con altri individui nei giorni antecedenti l’accertamento del contagio.