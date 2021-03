Mondragone. L’opposizione vota convinta contro l’ aumento della tassa sulla spazzatura

Mondragone. Al primo punto all’ordine del giorno della seduta

consiliare tenutasi ieri sera, i consiglieri comunali dell’opposizione

di centro destra – Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro

Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa – assumono una

posizione forte e determinata votando convintamente contro l’aumento

dell’immondizia di circa 200.000,00 per l’anno già trascorso.

“In pratica, soltanto per coprire l’aumento del 2020, ogni

mondragonese avrà un aumento del circa 4 % per i prossimi tre anni!

Un aumento ingiustificato a carico dei cittadini mondragonesi che il

sindaco Virgilio Pacifico ed i suoi consiglieri comunali di

maggioranza hanno proposto, votato ed approvato non curanti

dell’attuale momento difficile per famiglie ed imprese del territorio.

Ma non finisce qui, perché e’ chiaro che a tale aumento – a breve –

seguirà quello di pari importo relativo al 2021 che, sommato al

precedente, porterà ogni cittadino a vedersi aumentata l’immondizia

del 6 % circa a partire dall’anno in corso”.

I consiglieri di minoranza, in pieno primo lockdown, avevano già

gridato più volte contro l’illegittima e clientelare assunzione di

ulteriore personale inserito stabilmente nel cantiere cittadino dei

rifiuti, artatamente favorita da diversi rinvii e proroghe prima

dell’ultimo passaggio di cantiere realizzato proprio nel corso del

2020.

“E’ incredibile che in una città sempre più sporca e trasandata, il

primo cittadino ed i suoi assessori, in particolare l’assessorato

all’ambiente, si assumano anche la responsabilità di far lievitare i

costi a danno dei propri concittadini e non sentano il dovere di

alzare le mani e dimettersi una volta per tutte”!