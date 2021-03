Mondragone, lutto all’istituto Buonarroti-Vinci per la scomparsa della preside Razzino

Mondragone. “Un colpo al cuore, un dolore immenso per una donna dalla gentilezza immensa”. Profondo è il cordoglio con cui la comunità accoglie, costernata, la notizia della scomparsa della Preside della scuola media Buonarroti-Vinci: una persona benvoluta, affabile nonché degna di stima per i progetti con cui portava avanti la sua apprezzata attività culturale. Sospese in segno di lutto tutte le attività didattiche a partire dalle 10,30 odierne e per l’intera giornata dopo aver appreso della sua perdita. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Razzino si è spenta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove era stata ricoverata in seguito alle complicanze dovute al contagio, essendo risultata positiva al Covid-19. Sarebbe andata in pensione nel 2021 dopo aver investito tanti anni della sua vita nell’ educazione di generazioni di ragazzi.