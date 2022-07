Mondragone, lutto cittadino per la morte della piccola Chiara. La comunità tutta vicina alla famiglia Donati

Mondragone – L’intera comunità non poteva che accogliere con grande cordoglio la notizia della tragica perdita subìta dalla famiglia Donati. D’improvviso strappata all’affetto di quanti le volevano bene, a lasciare prematuramente i propri cari è stata la giovanissima Chiara Donati. Aveva solo 12 anni. Ricoverata per un malore alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stata poi trasferita al Santobono di Napoli a seguito di un’emorragia cerebrale che le aveva causato un arresto cardiaco. La notizia della sua scomparsa, giunta martedì sera, dopo una lunga attesa, è stata sconvolgente.

«La nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza per la morte della piccola Chiara» ha commentato il neosindaco di Mondragone Francesco Lavanga.

«Sono sconvolto come uomo e come padre, ancor prima che come sindaco, affranto per la perdita di una sua piccola concittadina. Mi stringo attorno alla famiglia lacerata dal dolore, la vita non prepara a tutto questo e sopravvivere ad un figlio sembra quasi contro natura. Ai familiari tutti provo a far sentire il mio abbraccio e la vicinanza mia e sono certo anche dell’intera comunità. Riposa in Pace piccolo angelo».

«Per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città intera per questa tragica scomparsa che l’ha profondamente colpita», con la sentita partecipazione di amministratori e cittadini è stato proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino.

Disposto dal sindaco, è stata pertanto emanata un’ordinanza con la quale in concomitanza dei funerali si assisterà all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali.

In segno di raccoglimento e rispetto, si invita i commercianti a sospendere le attività. Nelle vicinanze del luogo, dove oggi, giovedì 7 luglio, si svolgeranno i funerali, vietate attività ludiche o ricreative e qualunque altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia funebre in programma alle 16:00 presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano.