Mondragone. Lutto cittadino per la scomparsa di padre Francesco Alfieri/l’ultimo saluto nel pomeriggio

Mondragone – Oggi, sabato 7 novembre, presso la Basilica dell’Incaldana di cui era rettore avrà luogo la commemorazione funebre di Don Franco Alfieri. Le esequie si celebreranno in assenza della salma a motivo delle vigenti prescrizioni sanitarie. Tramesse sulla pagina facebook della Diocesi in diretta streaming alle ore 18; a presiederle in modalità contingentata sarà il vescovo di Sessa Aurunca, monsignor Orazio Francesco Piazza. “Ritenendo doveroso rappresentare alla famiglia e alla Chiesa la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità per la scomparsa del parroco” è stato proclamato dal sindaco Virgilio Pacifico, il lutto cittadino, che comporterà, in concomitanza con la celebrazione dei funerali dalle 18 alle 19, oltre alla chiusura degli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali; il divieto di praticare attività ludiche e ricreative, nonché tenere comportamenti che non siano riconducibili al rispetto, in segno di lutto, per l’ultimo saluto al parroco tanto amato e “adottato” dalla comunità in cui ha in gran parte vissuto.