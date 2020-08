Mondragone. Minorenni sorpresi nell’atto di forzare gli sportelli di alcune auto

Mondragone – Nella giornata di ieri, sabato 22 agosto, minorenni della comunità rom sono stati sorpresi in gruppo mentre cercavano di forzare gli sportelli di alcune auto parcheggiate in Via Viviani, alle spalle del Parco Carducci.

Dinanzi a quanto stava avvenendo, i passanti che si sono ritrovati ad assistere alla scena si sono rivolti ai membri del comitato Sinope.

Quotidiamente presenti nell’area per il recupero e la fruibilità di uno spazio verde abbandonato a se stesso nello stato di degrado in cui versava da tempo – sono lodevoli gli interventi di riqualificazione già operati dagli imprenditori locali per restituirlo alla città – essi hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Intimoriti, i ragazzini dell’età di circa 10/11 anni si sono poi dileguati dividendosi fra le palazzine Cirio e la Domitiana, in direzione Napoli.