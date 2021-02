Mondragone, molto amate dalla comunità sono venute a mancare le insegnanti Immacolata Sabatino e Carmela Pero

Mondragone. Saranno sempre ricordate con particolare affetto dai propri alunni la maestra Immacolata Sabatino e la professoressa Carmela Pero. In un breve arco temporale, le due donne sono infatti venute a mancare rispettivamente all’età di 68 ed 80 anni.

Le cause legate alla loro scomparsa, a meno di una settimana di distanza, sono da riferirsi ad un male incurabile contro cui già lottava da tempo per la maestra Immacolata Sabatino, e all’infezione da Covid-19 per la docente Carmela Pero.

A dire addio alla comunità due donne le cui qualità sono state, senza alcun dubbio, motivo di tanto affetto e stima. Immacolata si è rivelata moglie e madre esemplare, oltre che una persona di grande generosità verso il prossimo, come testimonia il dono che faceva del suo sapere ai bambini con pochi mezzi, impartendo loro, a titolo gratuito, lezioni private. Per anni ha insegnato nella scuola primaria “Adele Izzo”, dove è stata benvoluta per la sua dolcezza e la devozione che animava un lavoro svolto con amore.

Caratteristici, invece, della personalità di Carmela, i profondi valori etici e morali che si esprimevano anche nella dedizione verso gli animali, i suoi 8 cani e 5 gatti di cui si prendeva amorevolmente cura ed ora alla ricerca di una casa.

Era ricoverata presso l’ospedale civile di Maddaloni, dove è poi deceduta.

Nella giornata di oggi, martedì 16 febbraio, saranno celebrati i funerali in forma strettamente privata presso il cimitero di Mondragone.

Nei giorni scorsi, giovedì 11 febbraio, l’ultimo saluto reso ad Immacolata nella chiesa di San Marcellino in Aprano (Casaluce).