Mondragone, ordinanza sindacale obbliga una famiglia ad uno sfratto immediato

Mondragone – “Non rispetterebbe il decoro” si legge nell’ordinanza sindacale che obbliga allo sfratto immediato una famiglia di 4 persone da un’abitazione sita in via Iolanda. Non sussistono, infatti, le condizioni di abitabilità ed igienicità a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale ispettivo dell’Asl, affiancato dalla Polizia Locale del nucleo edilizia.

E’ stata, infatti, constatata l’assenza di un sistema di riscaldamento e la presenza di scrostature di intonaco causate probabilmente dall’umidità.

Ad indurre all’emissione dell’ordinanza firmata dal sindaco Virgilio Pacifico, gli atti amministrativi prodotti sulla base di quanto esposto da un vicino di casa che pare sia anche un consigliere comunale.

Il caso di questa famiglia è stato portato alla luce da un servizio a cura della testata giornalistica Paesenews.

Contrastanti le reazioni a seguito del clamore che il video a poche ore dalla pubblicazione, nella giornata di ieri, ha suscitato sui social; vi è stato infatti chi ha visto dell’ accanimento da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di una famiglia che, pur vivendo in condizioni che non possono dirsi di certo lussuose, si ritrova alle prese con uno sgombero immediato in mancanza, oltretutto, di una nuova sistemazione più consona ed idonea.

In merito alla vicenda di cui si è venuti a conoscenza, vi è anche chi guarda al contesto come ad un pretesto per attaccare, senza i giusti motivi, le istituzioni, volte a salvaguardare con questo provvedimento l’incolumità degli occupanti, per la quale era già stato richiesto ai proprietari di procedere al ripristino dello stato in luogo del fabbricato con apposita ordinanza.



La tutela degli interessi della famiglia è stata presa a cuore dall’avvocato Giuseppina Piccirillo nell’ambito di “ una situazione paradossale e di un’ordinanza forzosa” se si guarda, inoltre, all’indisponibilità da parte dell’amministrazione comunale a fornire gli atti formalmente richiesti a partire dai quali si è giunti all’emissione dell’ordinanza.