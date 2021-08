Mondragone/ Per un Comune Covid Free, grande successo dell’iniziativa “Vaccini in Tour”

Mondragone. Su richiesta del vice sindaco Francesco Lavanga, che ha sottolineato l’interesse da parte dell’amministrazione comunale, di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale, circa l’obiettivo di rendere la cittadina litoranea Covid free – sia per l’estate in corso, sia per l’avvio del nuovo anno scolastico che deve ripartire in sicurezza per docenti, studenti, operatori scolastici e famiglie in generale; l’Asl Caserta ha risposto alla necessità di tutelare la salute pubblica e privata dei concittadini, dei turisti e degli extracomunitari che lavorano nelle tante aziende del territorio con l’invio di un camper sanitario. Un tale ambulatorio mobile attrezzato portatosi sotto casa, e divenuto facilmente accessibile risultando a chilometro zero per chi vive sul territorio, centra ancora un successo per una campagna vaccinale che, oltretutto, si semplifica nelle procedure non rendendosi necessaria alcuna prenotazione ma solo il presentarsi in sede muniti di tessera sanitaria. A partire dai residenti, con priorità ai ragazzi dai 12 anni in poi, più di 500 sono state infatti le persone che nelle scorse giornate di giovedì 19 e venerdì 20 agosto hanno ricevuto le prime dosi del siero anti Covid-19 a bordo dell’unità mobile allestita dall’Asl, che ha sostato in piazza M. L. Conte a ridosso degli stabilimenti balneari. Si è dunque conclusa positivamente questa due giorni dei “Vaccini in Tour” per la quale è stata espressa soddisfazione dal vice sindaco Lavanga, complimentatosi con i volontari della Protezione Civile Comunale, coordinati da Aldo Santamaria, e con i volontari della Croce Rossa.