MONDRAGONE Pizza Festival, II edizione. Dal 28 al 30 agosto, una tre giorni ricca di eventi tra serate musicali e spettacoli

Mondragone. Eventi live, conferenze, mostre e laboratori didattici aperti anche ai più piccoli nella tre giorni che, dal 28 al 30 agosto, caratterizzerà la seconda edizione del «Pizza Festival». Dopo lo stop seguito alla prima edizione a causa della pandemia, ritorna, con tante novità, una tra le feste popolari estive più attese. Tanti appuntamenti gratuiti al centro di ciascuna serata per promuovere e raccontare l’alimento simbolo dell’italianità, la pizza, grazie alle dedicate area food, area meeting, area kids lab ed area musica e spettacolo.

Saranno 13 forni e ben 17 pizzerie di cui una gluten free i protagonisti di questa edizione, coordinata dall’associazione “MondraPizza” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

Essi andranno a costituire il grande villaggio allestito presso il piazzale Mario Conte, sul lungomare ex pontile di Mondragone.

Ogni sera vedrà la presenza di un Maestro Pizzaiolo fra i quali Salvatore Lionello, stasera, Luciano Carciotto, domani, ed Errico Porzio, martedì.

Fra le pizzerie ospiti del Mondragone Pizza Festival vi saranno: Vesuvio’s Pizza di Pasquale Di Maio, Mastro Pizza di Alfredo Neri, Pizza Doc di Giuseppe Feola, Cin Cin di Francesco Bene, Kursaal di Fernando Pietropaolo, Gusto 79 di Guido Pacifico, Virgilio’s Pizza s.a.s di Maria Rizzuto, Molo46 di Alessandro D’Agostino, Margheri’ di Emilio Taglialatela, Famo Pizza di Guglielmo Antonio, Educazione Napoletana di Bernardo di Annolfo Bruxelles, Onda Verde Da Finistone, Pizza alla Brace Jarama, A tutta pizza 2.0 di Marcello Romano, Pizzeria Accurso di Gennaro Accurso, Ristorante Pizzeria I Sette Mari di Virgilio Saulle.

All’antica tradizione culinaria della pizza saranno introdotti anche i bambini, dai 4 ai 10 anni, per prepararla loro stessi, con il laboratorio di “Mani in Pasta”; potremo apprezzare, oltre alle ottime pizze, altre prelibatezze come il cuoppo di patatine fritte, i dolci della rinomata pasticceria Zanzibar, bibite e birre artigianali delle migliori etichette.

Non solo pizza, musica e spettacoli, ma anche momenti improntati alla solidarietà; tra i tanti appuntamenti in programma è prevista, infatti, l’inaugurazione di un’area giochi per bambini diversamente abili.

Sarà una festa all’insegna dello spettacolo, della musica, della cultura, del buon cibo, dei giochi e laboratori sperimentali.

Qui di seguito il calendario degli eventi che si terranno il 28, 29 e 30 agosto per la nuova edizione del Mondragone Pizza Festival su cui a breve si alzerà il sipario.

Domenica 28 Agosto

Ore 19:00 – Apertura del festival con i pizzaioli e le Istituzioni locali.

Ore 20.45 – diretta live della partita Fiorentina Napoli del Campionato di serie A.

Ore 23.00 – proiezione del trailer del film “L’immortale di Montis Dragonis”.

A seguire live del gruppo musicale locale I Bevitori Longevi.

Lunedì 29 Agosto

Ore 19:00 – presentazione del libro dal titolo “La Pizza. Una storia contemporanea” del giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

Ore 19.00 – nell’area Kids Lab animazione per bambini con laboratorio di “Mani in Pasta”.

Ore 21:30 – spettacolo di cabaret “STRESS” di Ciro Giustiniano.

Ore 22.30 – esibizione live de I Bottari della Cantica Popolare di Macerata Campania.

A seguire – Dj set.

Martedì 30 Agosto

Ore 20:30 – music live con Joseph Foll, musicista e cantautore del panorama musicale della nostra terra.

Ore 22:00 – Francesco Cicchella in “Diffidate dalle imitazioni SHOW”.

A seguire – Dj Set.

Chiusura del festival con spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio.