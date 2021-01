Mondragone, positivi al Covid-19 due alunni della scuola media “Buonarroti-Vinci”

Mondragone – È una ripartenza, quella associata alla ripresa delle attività didattiche in presenza, che rimanda alle tante preoccupazioni espresse dalle famiglie dopo l’incremento nel numero dei positivi a cui si è assistito in città.

A pochi giorni dal rientro in classe degli studenti della scuola secondaria di primo grado, quei timori, non possono che essere alimentati dai confermati casi di contagio riguardanti due alunni afferenti alla scuola media “Buonarroti-Vinci”, situata in via Como, rimasta chiusa per l’intera giornata di ieri, sabato 30 gennaio, perché interessata dalle operazioni di sanificazione.

Rivolgersi ad un centro diagnostico privato per l’esecuzione dei tamponi, dove molti genitori nella mattinata di ieri hanno deciso di accompagnare i propri figli, si direbbe la diretta conseguenza di quanto è stato portato a conoscenza delle famiglie,

ora in apprensione per l’eventuale diffusione del contagio sulla base dei contatti avuti dai due studenti.

Predisposti i tamponi anche per i loro familiari e tutti i possibili contatti, si attende di conoscerne l’esito nelle prossime ore.