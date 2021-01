Mondragone, preoccupano le nuove positività registrate nel comune

Mondragone – Lasciano spazio a non poca preoccupazione i dati relativi alle nuove positività se si pensa che al comune afferiscono 40 dei 141 casi di contagio ufficializzati nella giornata di ieri, giovedì 7 gennaio, dal bollettino dell’Asl di Caserta. Nelle scorse ore, ai numeri del contagio che parlavano di 141 positivi a fronte di 1750 tamponi processati si è affiancata la notizia di altri decessi avvenuti in provincia di Caserta. Dieci i pazienti affetti da Covid-19 che sono deceduti in altrettanti comuni fra i quali Mondragone oltre a quelli di Aversa, Capua, Curti, Orta di Atella, Recale, San Nicola la Strada, S. Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta e Villa di Briano.

La presenza del Coronavirus è tutt’altro che da sottovalutare, non essendo di certo estranea o lontana dalle comunità se si guarda ai considerevoli casi di contagio riferiti al comune nella sola giornata di ieri e pare, tutti, da circoscrivere nuovamente alle palazzine Cirio, già oggetto di un’ordinanza che le ha viste divenire zona rossa la scorsa estate.

A questo dato si accompagna quello che rende noto il decesso di una donna di 74 anni, il cui marito, anche, sembra sia stato portato via dal Covid nel corso delle ultime settimane.

Tacere quella che è la difficile realtà di cui prendiamo atto e con cui ci sforziamo di convivere ogni giorno contribuisce solo ad esporre a maggiori rischi la cittadinanza, non avendo a disposizione quell’arma, che, in attesa degli effetti correlati alle speranze riposte nel vaccino, più di tutte può combatterla: una costante informazione unita ad adeguate forme di prevenzione e controlli non mancando, così agendo, di porci al fianco gli uni degli altri con grande senso di responsabilità.