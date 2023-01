Mondragone Ricorda/Giorno della Memoria, la comunità scolastica incontra Tonino Scala: l’autore, dialogando con i ragazzi, presenta il suo libro “Ottone: il nonno bottone”

Mondragone. “È dalle giovani coscienze e menti che dobbiamo partire, per formare donne e uomini di valore del nostro domani”.

Parole, quelle adoperate dal Sindaco F. Lavanga, dalle quali appare chiara la volontà di coinvolgere le nuove generazioni per “ vivere assieme a loro” la Giornata Internazionale della Memoria.

“Occorre conoscere la storia per non dimenticare e per imparare – prosegue nel suo post social – affinché nessuno mai, in nessuna parte del mondo e per nessuna assurda giustificazione, possa far sì che si ripeta ciò che drammaticamente è già accaduto segnando per sempre la storia dell’umanità”.

Guardando più che mai alla scuola come “maestra di vita, risorsa da cui attingere ricchezza da assorbire” per coloro che saranno gli adulti di domani, il sindaco sottolinea che «inviterà loro a studiare, ad avere curiosità di conoscere e spirito critico così da riflettere sul sacrificio di milioni di persone la cui colpa era semplicemente quella di essere “altri”».

Da qui, a tutte le istituzioni scolastiche della città, l’invito ad incontrare l’autore Tonino Scala, che ci darà modo di conoscere il suo libro “Ottone: il nonno bottone”.

Domani, venerdì 27 gennaio, la presentazione, che sarà introdotta dal giornalista Pierluigi Benvenuti.

L’ appuntamento è alle ore 10,00 nella Sala Conferenze “Mario Pacifico” dell’ex Museo Civico Biagio Greco, sito in via Genova.

L’ incontro vedrà in apertura i saluti del Sindaco Francesco Lavanga e del Consigliere comunale Titti Sciaudone.

Seguirà la visita alla mostra permanente “54 Dall’armistizio alla Liberazione. Fatti, Persone e Luoghi”.