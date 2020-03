Mondragone. Rinviato Marzo in Rosa

Riceviamo in serata, a seguito dell’ emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, la comunicazione della consigliera Pagliaro che annuncia il rinvio, a data da definirsi, di tutti gli eventi programmati per la terza edizione di Marzo in Rosa. In rispetto a quanto ordinato nel decreto all’art.1 che vieta assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati e di conseguenza lo svolgimento di convegni, congressi e pubbliche manifestazioni per evitare il contagio del COVID-19.