Mondragone, rissa con coltello fra due extracomunitari in località Pescopagano

Mondragone. Al vaglio degli inquirenti i motivi della lite che ha avuto come protagonisti due extracomunitari in via delle Palme, località Pescopagano, intorno alle 21,30 di ieri, sabato 22 gennaio. Stando a quanto si apprende, entrambi sono rimasti feriti. Uno dei due, raggiunto da fendenti all’addome e alla schiena (perforato un polmone), è ricoverato in prognosi riservata alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Trauma cranico e diverse ferite al cuoio capelluto per il rivale, dopo una colluttazione che ha ceduto il passo alla violenza. Fuggito, quest’ultimo è stato poi intercettato dai Carabinieri e condotto all’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.