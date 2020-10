Mondragone, risulta positivo al covid-19 Don Franco Alfieri

Mondragone – La notizia della positività riscontrata nella persona di Don Franco Alfieri, sacerdote della Basilica Minore di Maria Santissima Incaldana, ha destato non poco allarme fra i cittadini.

Molte, infatti, sarebbero le persone venute ad interfacciarsi con il parroco.

Soprattutto in considerazione del battesimo celebrato ieri domenica 4 ottobre e della sua partecipazione, in occasione del compleanno del Vescovo, ad una solenne funzione nella Diocesi di Sessa Aurunca che è stata, pertanto, chiusa per sanificazione.

Lo stesso provvedimento è stato disposto per la Basilica Minore di Maria Santissima Incaldana dove nel corso di una delle funzioni domenicali, l’ultima nell’ordine delle celebrazioni mattutine, Don Franco è stato colto da un malore e trasportato d’urgenza all’ospedale di Latina.

In attesa di essere sottoposti al tampone, i sacerdoti attualmente in isolamento fiduciario per i contatti avuti col parroco.