Mondragone, sarà presto una realtà la realizzazione di un ospedale e di un pronto soccorso nella città litoranea

Mondragone. Affiancato dal Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini, il governatore De Luca ha annunciato in occasione della presentazione della coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato sindaco di Caserta, lo stanziamento delle risorse necessarie per consentire alla città litoranea di potersi dotare del primo ospedale e di un pronto soccorso di prima emergenza. Il finanziamento per il raggiungimento di un tale obiettivo costituisce un ambìto ed importante traguardo per il punto di riferimento che il presidio sanitario, con la sua realizzazione, verrà a rappresentare su un territorio che conta una popolazione di oltre 26mila abitanti. “Un risultato notevole in favore della nostra Mondragone – dichiara Zannini – per il quale esprimo grande soddisfazione e compiacimento; ancora una volta la concretezza del Presidente De Luca e dell’Amministrazione regionale di cui mi onoro far parte, produce fatti e valorizza le realtà locali e le loro peculiarità, come il turismo nel caso della nostra Città”.