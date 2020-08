Mondragone. Scooter contro auto.

Mondragone – Erano circa le ore 23 di martedì 25 agosto quando, in località Levagnole, due ragazzi di Mondragone, entrambi 19enni, sono rimasti coinvolti in un violento incidente tra Viale Antea e Via Appia Antica nei pressi del noto locale San Justin. I giovani a bordo di uno Scarabeo Aprilia si sono scontrati con una Fiat Punto. Illeso il 29enne mondragonese alla guida dell’autovettura. Risulta gravemente ferito uno dei due ragazzi che a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dalla moto per ricadere sull’asfalto a diversi metri di distanza. All’arrivo dei soccorsi, i ragazzi sono stati prontamente trasferiti con due ambulanze alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Ricoverato al Cardarelli di Napoli uno dei due giovani, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni durante la notte. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri del Reparto Territoriale ed una pattuglia della Polizia del commissariato di Sessa Aurunca.