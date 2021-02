Mondragone/ Scuola primaria “Arcobaleno”, positiva al Covid-19 una docente del plesso

Mondragone – Nella giornata di mercoledi 17 febbraio è stata accertata la positività di una docente presso la scuola primaria “Arcobaleno” del Primo Circolo Didattico di Mondragone. A seguito dell’esito positivo al test del tampone cui era solita sottoporsi per una forma di prevenzione, il referente scolastico Covid-19 ha provveduto ad individuare i contatti a rischio nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone molecolare e ad inviarne l’elenco al Dipartimento di Prevenzione. Secondo quanto prevede il rapporto “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, dopo un’accurata indagine epidemiologica, il DdP ha disposto la chiusura delle classi 3D e 3E e la quarantena per i suoi alunni, con relativa sanificazione degli ambienti frequentati dalla persona positiva quali aule, mense, bagni e spazi comuni. Entro la prossima settimana dovrebbero essere sottoposti al tampone antigenico gli insegnanti che si sono relazionati con la docente risultata positiva mentre si attende che l’Asl possa somministrarli quanto prima anche agli alunni.