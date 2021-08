Mondragone/Sgomenta, l’intera comunità accoglie la notizia della morte del piccolo Giovanni

Mondragone. È con sgomento che la comunità ha accolto la drammatica notizia della morte, per una grave malattia, di un bimbo di soli 2 anni. Figlio di Gaetano e Claudia Maione, si chiamava Giovanni Alberto De Martino. La sua giovane famiglia è molto nota in città per l’attività che la vede impegnata nella gestione del ‘Gelatone’ : la storica gelateria del Viale Margherita, nelle immediate vicinanze della chiesa di San Rufino. Ricoverato da circa dieci mesi al Bambin Gesù di Roma lascia i genitori, la sorellina Vittoria e i parenti tutti in un profondo dolore, a cui partecipa in queste ore l’intera comunità.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, residente in Piazza Umberto I.

Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, giungerà il feretro dalla Capitale presso la Basilica Minore di Maria SS Incaldana. Avrà inizio alle 17 il rito religioso per l’ultimo saluto al piccolo angelo.