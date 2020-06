Covid19 – Mondragone. Il Sindaco Pacifico riapre le spiagge libere

Mondragone. Nella giornata di ieri, 6 giugno 2020, il Sindaco Virgilio Pacifico ha disposto con ordinanza sindacale la riapertura di alcuni tratti di spiaggia libera, in tutta sicurezza, dopo le polemiche dei giorni scorsi che lo avevano visto protagonista di una querelle nazionale in seguito alla decisione di chiudere le stesse spiagge libere per l’emergenza covid19.

L’ Amministrazione Comunale ha avviato i lavori di riprofilatura delle spiagge libere, allo scopo di renderle fruibili a coloro per quanto desiderano trascorrere le vacanze al mare di Mondragone.

I lavori hanno riguardato soltanto una piccola porzione di spiaggia, semplicemente per esigenze organizzative. Nei prossimi giorni continueranno per la riprofilatura di altri tratti di spiaggia libera.

Le norme di sicurezza imposte dall’emergenza Covid19 e in particolare quelle sul distanziamento determineranno la riduzione della capienza della spiaggia di qualche unita’ rispetto agli anni precedenti.

Il rispetto delle norme sul distanziamento sociale sulla spiaggia sara’ affidato alla Protezione Civile di Mondragone coordinata da Aldo Santamaria e da Michele Nuzzi, in collaborazione con la CRI,che fornira’ anche un drone per controllare ed evitare eventuali assembramenti.

La vigilanza, per il momento, riguardera’ la zona lato Fiumarella.

“Con spirito costruttivo, e con non poche difficoltà, – ha dichiarato il Sindaco Virgilio Pacifico- come del resto sta avvenendo in tutta Italia, tentiamo di tramutare questa emergenza in opportunità di riorganizzazione delle nostre spiagge”.