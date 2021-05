Mondragone, sottoscritto dal Comune il protocollo d’intesa con Plastic Free Odv Onlus

Mondragone. Dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving. A portare avanti questi diversi progetti è l’associazione di volontariato Plastic Free Odv Onlus, con l’obiettivo di informare sul rapporto tra l’uomo e la plastica, e la sua pericolosità, soprattutto di quella monouso, perché non solo inquina ma uccide nell’impatto che essa ha sull’ecosistema. Rappresenta, pertanto, una svolta importante per il territorio, il protocollo d’intesa siglato nel corso dell’incontro dei referenti di zona – sono oltre 550 in tutt’Italia – Antonio Miraglia e Giuseppe Di Leone con il sig. Emilio Di Lorenzo, Assessore all’ambiente del Comune di Mondragone. Ad interessare la città saranno, dunque, attività di volontariato fra cui gli appuntamenti di raccolta della plastica e dei rifiuti, passeggiate ecologiche, segnalazioni di rifiuti abbandonati per un approccio alle tematiche ambientali che possa essere migliorato attraverso un’opera di informazione e campagne di sensibilizzazione. Domenica 16 maggio, avrà luogo la prima raccolta cittadina: il percorso di bonifica riguarderà la foce del torrente Fiumarella e della spiaggia adiacente per poi proseguire verso nord, nei pressi della zona di Levagnole. Il punto di ritrovo per gli aderenti all’iniziativa sarà il lido Jarama, in via Domiziana n°565. Successivamente, a causa dell’organizzazione in più settori dell’attività di raccolta, i volontari saranno poi accompagnati in altri punti. La bonifica del tratto di spiaggia a cui si era inizialmente fatto riferimento, compreso tra la foce del fiume Agnena e la foce del fiume Savone, è stata posticipata al mese di luglio per rispettare ed osservare la protezione dei nidi di cova degli uccelli del Fratino, un uccello trampoliere cosmopolita che da anni nidifica in questa zona del litorale. Una decisione “ben ponderata”, a seguito della collaborazione e dei sopralluoghi effettuati dall’ornitologo ed esperto Marcello Gianotti dell’associazione Ardea, che “da anni segue le popolazioni del Fratino – una specie protetta da leggi nazionali e regionali – lungo tutta la costa della nostra regione”.