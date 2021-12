Mondragone, spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato 19enne trovato in possesso di crack e cocaina

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto, in via Rossini, all’arresto di P. F., classe 2002, residente a Mondragone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno bloccato il giovane subito dopo la cessione dello stupefacente che lo stesso ha effettuato in favore di un tossicodipendente del luogo.

A seguito dell’immediata perquisizione personale l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,90 grammi circa di crack, suddiviso in 19 dosi; 4,71 grammi di cocaina, suddivisa in 20 dosi, di un telefonino cellulare e di 20 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. P.F. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.