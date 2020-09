Ultim’ora,tragedia sfiorata. Scooter impatta contro auto.

Mondragone – Poteva avere conseguenze drammatiche l’incidente che ha interessato nella serata uno scooter ed un’autovettura, una Fiat 600 rossa.

Erano circa le 21,30, infatti, quando uno scooter ed un’auto si sono scontrati all’incrocio fra via Cosenza e via Savona. Alla guida del motociclo un ragazzo che è stato immediatamente soccorso dai passanti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Giunta sul posto, il ragazzo le cui condizioni non sono apparse gravi è stato trasportato al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Ancora da chiarire le cause all’origine dell’impatto su cui stanno indagando i Carabinieri, effettuando i rilievi del caso.