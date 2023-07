MONDRAGONE: TRATTO FIUMARELLA/LE VAGNOLE, INIZIATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PISTA CICLOPEDONALE.

Al via a Mondragone il cantiere per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e la

costrizione della pista ciclopedonale lungo il tratto Fiumarelle-Le Vagnole della Domitiana.

A dare l’annuncio il mondragonese Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione

permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania,

durante una diretta fb dal luogo dove si stanno svolgendo i lavori lungo il segmento Fiumarella-Le

Vagnole (hotel Sinuessa), insieme al sindaco della città litoranea, Franco Lavanga.

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione capace di garantire messa in sicurezza di cittadini, turisti

e avventuri dei ristoranti e delle strutture balneari e, allo stesso tempo, si tratta di un intervento

che produrrà tantissimi investimenti sulla città rivierasca.

Ringraziamo il governatore De Luca per aver stanziato 500 mila euro per la realizzazione di questa

fondamentale opera, cui ha contribuito anche il comune di Mondragone stanziando circa 300 mila

euro. Insomma, un esempio di politica del fare in cui dalle parole si passa davvero ai fatti”, dichiara

Zannini (De Luca Presidente)

SI ALLEGA LINK DELLA DIRETTA DI STAMANE DALLA PAGINA FACEBOOK DEL CONSIGLIERE

REGIONALE GIOVANNI ZANNINI:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=786185993298295&id=1149067338