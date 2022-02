Mondragone, un brutto male porta via alla comunità il padre dell’ex vicesindaco. Ad un giorno di distanza, a lasciarci è anche Susy Pagliaro

Mondragone. Accomunati dalla tenace battaglia portata avanti contro un brutto male, sono venuti a mancare Italo Zoccola, 75 anni, il padre dell’ex vicesindaco di Mondragone e Aversa, Benedetto Zoccola, e Susy Pagliaro, 45 anni. A breve distanza dalla scomparsa del signor Italo, di cui si è appreso nella giornata di ieri, è giunta la notizia che a lasciarci alle prime ore dell’alba è stata anche Susy Pagliaro, figlia dello storico capostazione di Falciano. Resterà un caro ricordo di lei in tutti coloro che l’hanno conosciuta e voluta bene. Moglie e madre di due figli; è stata una donna senza dubbio coraggiosa nelle lotte a favore dei più deboli e disagiati, e nel puntare l’attenzione, con i suoi post di denuncia, sulle problematiche del territorio per dare loro risalto e, così facendo, una voce alle esigenze di quella comunità che ama e guarda ad un futuro migliore per la propria terra. Appassionata di scrittura, collaborava con alcuni blog locali. Scriveva da oltre un anno per il portale di informazione ‘Thereportzone’, con l’intento di coronare il suo sogno di diventare giornalista.