Mondragone, un grave lutto addolora la comunità. Si è spento a soli 19 anni Francesco Pellegrino

Mondragone – A distanza di tre mesi dal drammatico incidente di fine agosto, nei pressi del locale St. Justin, in cui si era scontrato con una Fiat Punto, mentre era a bordo di uno scooter insieme ad un suo amico; dopo una lunga agonia in ospedale si è spento a soli 19 anni Francesco Pellegrino. Addolora una comunità la sua scomparsa, il cui vuoto resterà incolmabile nel cuore dei propri cari e dei tanti amici che lo conoscevano e gli volevano bene. Fra i tanti pensieri commoventi che gli sono stati rivolti dagli amici, vi è quello di Daniela: “Non avrò più il tuo buon giorno…nn sentirò più la tua voce gridare e cantare hai lasciato un vuoto dentro.. tutto avrei voluto tranne che questo.. ora dimmi un po’ tu, io con chi dovrò giocare a pallone? Con chi dovrò litigare tutte le sere? Con chi dovrò cantare ora? E dimmi un po’ quest’anno con chi le dovrò passare io le feste??? Tu lo sai che tutte queste cose nn si possono fare con chiunque vero?? Kekko mancherai tanto al cuore non ho più parole solo tanta rabbia e dolore”. Numerosi i messaggi di cordoglio espressi alla famiglia in queste ore. Questa mattina, alle ore 10.00, l’ultimo saluto, alla presenza di poche persone per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, muovendo da Palazzo Azzurro, in via Palermo, dove il giovane viveva insieme ai genitori Renato e Beatrice Gallucci.