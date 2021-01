Mondragone, un nuovo indirizzo di studio amplia l’offerta formativa dell’Isiss “Nicola Stefanelli”

Mondragone – Si arricchisce l’offerta formativa per molti studenti con l’approvazione di nuovi indirizzi di studio da parte della Regione Campania.

A partire dal prossimo anno scolastico, il comune di Mondragone sarà fra quelli interessati dall’attivazione di nuovi indirizzi di studio.

Presso l’Isiss “Nicola Stefanelli” di Mondragone sarà, infatti, attivato l’indirizzo di studio “Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale”.

Un nuovo traguardo per l’istituto mondragonese dopo l’attivazione del corso per l’ospitalità alberghiera dal notevole successo fra gli studenti.

A spendersi per il raggiungimento di questi due obiettivi fondamentali per una formazione che possa trovare riscontro sul campo, costituendo una via d’accesso al mondo del lavoro, l’impegno profuso in tal senso dal consigliere regionale Giovanni Zannini, e il lodevole lavoro svolto dal Dirigente Scolastico Giulia di Lorenzo nell’ambito di un’offerta formativa che allarga i propri orizzonti secondo il programma amministrativo del sindaco Pacifico.