Riceviamo dalla redazione de Il Festival dello Spettacolo e pubblichiamo.

Prosegue il conto alla rovescia per Il Festival dello Spettacolo, il grande evento interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 6, 7 e 8 Novembre 2026 presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Ideato da TV Sorrisi e Canzoni, il Festival darà vita a tre giornate ricche di esperienze immersive e appuntamenti esclusivi pronte a richiamare il pubblico grazie a momenti davvero unici: anteprime, interviste, showcase, masterclass, meet&greet e occasioni uniche per incontrare i grandi protagonisti dello spettacolo. Dopo l’annuncio delle prime grandi presenze – Carlo Conti, Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica, la Gialappa’s Band, Gianluca Gazzoli, i cast delle amatissime fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole – il Festival si arricchisce, ampliando il cartellone con incontri da non perdere. Tra i nuovi ospiti, alcuni dei volti più amati della musica: Annalisa, Noemi, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Malika Ayane e i Pooh. E ancora, dalla tv e dal cinema arrivano Gerry Scotti, Pino Insegno, Claudio Santamaria, Ficarra & Picone, Serena Rossi, Francesca Chillemi, Alberto Matano. Tra i nomi del mondo dell’informazione, Gian Marco Chiocci, Paolo Del Debbio, Alberto Brandi e Monica Bertini. Sul palco del Festival ci saranno anche gli appuntamenti con gli show televisivi più apprezzati e i rispettivi protagonisti: X Factor con i suoi giudici, Buy It Now – Mai più senza, il nuovo programma con Gabriele Corsi, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D’Onghia; Cash or Trash, con Paolo Conticini; Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio; Turisti per case con Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi. Non mancheranno inoltre gli incontri dedicati a Matrimonio a prima vista, Casa a prima vista e Bake Off Italia. Questa seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, nel corso delle tre giornate, proporrà un palinsesto ricchissimo per tutti gli appassionati, che spazierà dal mondo della tv, con programmi televisivi e incontri, al cinema, con anteprime cinematografiche, serie tv ed incontri con i cast, e al mondo della musica, con showcase degli artisti più amati nel panorama musicale italiano, fino ad arrivare a incontri dedicati alla formazione. Tutto questo avverrà su tre grandi palchi, dove si alterneranno incontri con i cast televisivi, showcase musicali, anteprime, interviste e momenti dedicati all’intrattenimento. Il programma includerà inoltre workshop, masterclass e approfondimenti su musica e cinema con i professionisti del settore, con momenti dedicati agli artisti emergenti del panorama musicale e cinematografico. Inoltre, non mancherà una zona ristorazione attiva tutti i giorni a disposizione per il pubblico e un’area espositiva con tante attività di engagement, dal mattino alla sera. Il programma è in costante aggiornamento e disponibile su ilfestivaldellospettacolo.it e sui canali social ufficiali del Festival: settimana dopo settimana saranno annunciati nuovi artisti, ospiti e appuntamenti, che andranno ad arricchire un evento destinato a diventare uno degli appuntamenti imperdibili dell’autunno 2026.





CONTEST E CONCORSI

Tra le novità de Il Festival dello Spettacolo, TV Sorrisi e Canzoni presenta due iniziative dedicate alla scoperta e alla valorizzazione dei nuovi talenti: il Vertical Music Contest e il primo Concorso Cinematografico, due percorsi pensati per dare visibilità a musicisti, autori e creatori di opere audiovisive inedite. Il Vertical Music Contest, progetto multimediale realizzato in collaborazione con Interproject, nasce per valorizzare brani inediti attraverso il linguaggio dei video. I migliori talenti si esibiranno sul palco del Festival. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre. I finalisti saranno scelti da una giuria composta da rappresentanti di TV Sorrisi e Canzoni, ADA/Warner Music Italy, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, Ticketmaster e Assomusica. Il vincitore otterrà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy. Debutta inoltre il primo Concorso Cinematografico, dedicato ad autori e creatori di opere audiovisive inedite, con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti e offrire nuove opportunità di visibilità. Il concorso si articola in tre sezioni: Frame Stories(cortometraggi), Opera Next (lungometraggi) e Docu Horizon (documentari). Le opere saranno valutate da una giuria d’eccezione che assegnerà, per ciascuna categoria, il Sorrisi Award. Le candidature potranno essere presentate tramite la piattaforma FilmFreeway entro il 10 settembre 2026.

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival acquistando i biglietti su Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner di ticketing ufficiale dell’evento. L’ingresso al Festival è a pagamento, mentre i bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. È già attiva la speciale promozione Early Bird, che consente di acquistare i biglietti a condizioni agevolate per un periodo limitato. Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità di acquisto sono disponibili su Ticketmaster e sul sito ufficiale del Festival.



PARTNER



R101 – Official Radio Partner del progetto.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster (piattaforma ticketing ufficiale del Festival) si confermano partner del progetto.

Edison Energia sarà presente al Festival con l’Energy Café: un nuovo concetto di relazione con il cliente dove fare esperienze diverse: gustare un caffè, incontrare un artista, condividere storie di energia, innovazione e solidarietà. Un punto di scambio nel cuore della città.

JOICO è l’official hairstyle partner, che sarà presente nel backstage a disposizione degli artisti prima di salire sul palco.

TV Sorrisi e Canzoni è il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo che raggiunge ogni mese 2,6 milioni di lettori (fonte Audipress 2025/I), 4,1 milioni di utenti sito web (fonte Audiweb aprile 25) e 1,15 milione di fan (fonte social insights IG, FB, Tik Tok, X, YouTube) grazie a un sistema multicanale che comprende dal magazine, al sito, ai social, fino agli eventi e prodotti collaterali.

R101 Di proprietà di RadioMediaset – primo Gruppo radio nazionale per ascolti di cui fanno parte anche Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba – R101 è la radio della famiglia, la radio gentile, accogliente e aperta, dove l’intrattenimento non è solo svago, ma un invito costante a sentirsi parte di una community vivace e inclusiva. L’emittente si caratterizza per la sua autorevolezza in ambito musicale. R101 è la radio che suona le canzoni più belle, italiane e internazionali, di ieri e di oggi. Il mondo di R101 rappresenta un vero e proprio sistema integrato che mette al centro la musica e l’intrattenimento, con l’obiettivo di intercettare qualunque desiderio di fruizione da parte del pubblico attraverso differenti touch points (radio, TV canale 67 del digitale terrestre, digital, social, eventi). Superstudio Più nel cuore del Tortona District di Milano, è lo spazio simbolo di Superstudio Events: qui prese avvio la Milano Design Week e da 25 anni si susseguono nei suoi 10.000 m² i principali appuntamenti di design, moda e cultura, tappa irrinunciabile per brand e pubblico internazionale. Brand leader negli eventi a Milano, Superstudio Events ospita ogni anno oltre 200 appuntamenti e più di 800.000 visitatori nelle sue 4 venue, oltre 33.000 m² complessivi, tra convention e congressi, sfilate, fiere e cene di gala.