Santangelo: «La Regione Campania dia un segnale concreto a sostegno di famiglie e imprese»

Caserta- «Con l’approvazione della rottamazione-quinquies nel bilancio di assestamento estivo, la Regione Campania fa finalmente un passo importante, allineandosi alla linea del Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni. Un provvedimento che offre una concreta boccata d’ossigeno a migliaia di contribuenti campani in difficoltà».Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo.«La misura – prosegue Santangelo – permette di definire in via agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023, azzerando interessi, sanzioni e aggio. Si tratta di un atto di buonsenso che arriva in un momento storico ed economico particolarmente complesso, in cui famiglie e imprese stanno affrontando rincari energetici, inflazione e conseguenze di anni difficili».«Il Governo Meloni – sottolinea il consigliere regionale – ha sempre mantenuto una linea chiara e coerente a favore dei contribuenti: aiutare chi vuole mettersi in regola, senza accanimenti fiscali. La Regione Campania, con questo provvedimento, si mette finalmente al passo con questa visione, dando la possibilità a chi ha vecchi debiti (bollo auto, multe, cartelle esattoriali) di chiudere i conti pagando solo il dovuto, senza sovraccarichi».«In un periodo in cui il tessuto economico campano ha più che mai bisogno di sostegno – conclude Santangelo – è positivo che anche a livello regionale si scelga la strada del dialogo e della facilitazione, piuttosto che quella del rigore fine a se stesso. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché queste misure diventino strutturali e sempre più incisive a tutela di cittadini e imprese».

Post Views: 5