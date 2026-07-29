ANCI Giovani Campania, l’assessore Valentina Sorrentino entra nel Comitato di Indirizzo e Pianificazione

Si è insediato il nuovo organismo di ANCI Giovani Campania, che ha eletto alla Presidenza regionale il consigliere comunale di Giugliano, Francesco Cacciapuoti.

Tra i componenti della nuova squadra figura anche l’assessore del Comune di Casaluce, Valentina Sorrentino, nominata nel Comitato di Indirizzo e Pianificazione. Un incarico che le consentirà di rappresentare l’Agro Aversano e la provincia di Caserta, contribuendo alla programmazione delle attività e al percorso di sviluppo dell’organizzazione regionale.

ANCI Giovani è la struttura dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani dedicata agli amministratori locali under 35. L’obiettivo è creare una rete stabile di confronto tra i giovani amministratori, favorendo la condivisione di esperienze, il dialogo tra i territori e l’elaborazione di proposte capaci di rispondere alle sfide che i Comuni affrontano quotidianamente.

L’associazione promuove inoltre percorsi di formazione, collaborazione e crescita amministrativa, valorizzando il contributo delle nuove generazioni nella gestione degli enti locali e nella costruzione di politiche pubbliche sempre più vicine ai bisogni delle comunità.

Con l’insediamento dei nuovi organismi regionali prende il via una nuova fase per ANCI Giovani Campania, orientata a rafforzare la rete degli amministratori del territorio e a promuovere iniziative condivise per lo sviluppo delle realtà locali.