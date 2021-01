Mondragone. Valerio Bertolino : Amministrazione lontana dai cittadini

Soltanto un’operazione di facciata con un comunicato stampa a metà dicembre, un tentativo maldestro di coinvolgimento della minoranza e l’avviso pubblicato solo in questi giorni dopo aver perso tanti mesi senza curare la possibilità di utilizzare repentinamente le risorse come hanno fatto diverse amministrazioni comunali anche di territori circostanti, ma ancora peggio e’ che neanche a Natale i Mondragonesi hanno potuto contare su tale segnale di vicinanza da parte dell’amministrazione.

In più, e non da meno, risulta essere improponibile l’abbattimento di fatto delle risorse per quelle categorie che hanno e stanno soffrendo di più il lockdown, come ad esempio commercianti ed artigiani, al fine di favorire quelle categorie in un certo senso già sostenute da altri livelli dell’apparato statale, come ad esempio i liberi professionisti e gli autonomi. Risalta agli occhi, poi, che vogliono dare i contributi ai circoli togliendo altre risorse a chi ne ha più necessità, dimenticando che essi rimangono dei luoghi di incontro per lo svago, il divertimento e la ricreazione e non strumenti per il sostentamento di famiglie. In ultimo, paradossale ed ingiustificato, risulta essere la richiesta di regolarità tributaria nei confronti del comune a tutti quelli che dovranno percepire, di fatto dimenticando il momento che si sta vivendo e le difficoltà che anzitutto non hanno consentito a tanti di poter pagare le tasse per continuare a mettere almeno il piatto a tavola per le proprie famiglie”. Così in una nota il capogruppo consiliare dell’opposizione di centro destra Valerio Bertolino.