Mondragone,muore la moglie di un ex dipendente comunale. Oggi, l’ultimo saluto. Il marito “Ciao amore mio, presto staremo di nuovo insieme per l’eternità”

Mondragone. Muovendo dalla casa dell’estinta in via Tarcagnota 6, nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, presso la chiesa di San Rufino si sono celebrati i funerali di Liberatrice Crocco, di anni 75, venuta a mancare nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre.

Conosciuta e benvoluta dalla comunità; moglie dell’ex dipendente comunale Giuseppe Martello, lascia il marito, tre figli e sei nipoti.

A strapparla ai suoi più cari affetti un brutto male, che ha combattuto mostrando una grande forza.

Con un post su Facebook, in cui non manca di sottolineare quanto ella sia stata una figura preziosa per la sua famiglia, il marito la ricorda con queste commoventi parole : “CIAO AMORE MIO, MOGLIE E MADRE ESEMPLARE, FINALMENTE HAI FINITO LE TUE SOFFERENZE, BUON VIAGGIO SALUTAMI TUTTI LASSÙ E ASPETTAMI, PRESTO VERRÒ ANCH’IO E STAREMO DI NUOVO INSIEME X L’ETERNITÀ”.