Moni Ovadia cittadino palestinese

La notizia arriva attraverso il suo profilo Facebook: Moni Ovadia, celebre attore, scrittore e produttore italo-bulgaro, ebreo sefardita, ha ottenuto la cittadinanza palestinese “honoris causae”. Da sempre antisionista e impegnato nella difesa del popolo palestinese, Moni ha accolto con onore e commozione il passaporto dalle mani del presidente Abu Mazen, presso l’Ambasciata Palestinese a Roma. Le parole usate non lasciano spazio a dubbi: ha definito il popolo palestinese “il più solo al mondo” e ha ribadito il suo impegno nella lotta per la libertà dei palestinesi.