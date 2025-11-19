MONICA SARNELLI fa il pienone ALL’AUGUSTEO: prima dello spettacolo, presentato il progetto RitmiUrbani Network

Napoli. Un Teatro Augusteo stracolmo ha accolto Monica Sarnelli e il suo spettacolo, “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello, in una versione rinnovata. In scena anche l’attrice Cinzia Cordella e un ensemble tutto al femminile: Cristina Massaro al piano, e il quartetto d’archi con Anna Rita Di Pace, Isabella Parmiciano, Tiziana Traverso, Monia Massa. Arrangiamenti musicali di Pino Tafuto e Salvio Vassallo. Disegno luci, Andrea Iacopino; aiuto regia e video di Fabiana Fazio.

La serata

Lo spettacolo in tono ironico riflette su un mondo, quello della musica, non solo partenopea, ancora sin troppo maschilista. Da Malafemmena (Totò) a Nun Te Scurda’ (Almamegretta) da Bammenella (Raffaele Viviani) a Donna (Enzo Gragnaniello) e poi Dove Sta Zazà (Gabriella Ferri), Preferisco Il Novecento (Ria Rosa), Liu’ (Alunni Del Sole), Ipocrisia (Angela Luce), Assaje (Lina Sastri | Pino Daniele), Voglia ‘E Turna’ (Teresa De Sio) e tante altre canzoni, la voce della Sarnelli ha incantato il pubblico. Nel finale poi a salire sul palco è stata l’artista Fuliggine (Francesca Andreano, figlia della Sarnelli) che ha cantato il brano di Madame, “Marea” che tradotto in napoletano è divenuto, “Parea”. Un inno al femminile.

Calendario date spettacolo

Dopo Napoli, “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” sarà in scena in molti teatri campani: 16 gennaio 2026 – Teatro Ricciardi, Capua (CE); 19 marzo 2026 – Teatro La Provvidenza, Vallo della Lucania (SA); 20 marzo 2026 – Auditorium Tommasiello, Teano (CE); 9 aprile 2026 – Teatro Minerva, Boscoreale (NA); 10, 11 e 12 aprile 2026 – Teatro Di Costanzo-Mattiello, Pompei (NA); 22 aprile 2026 – Teatro Italia, Acerra (NA).

Il progetto Ritmi Urbani Network

Il foyer del Teatro Augusteo ha ospitato, sempre ieri ma nel pomeriggio, l’happening di presentazione del progetto RitmiUrbani Network. Il noto format tv degli anni’90, ideato dal produttore musicale Dario Andreano, del quale Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni, è sbarcato sui social e ha annunciato una serie di iniziative, tra queste il nuovo canale YouTube e la versione completamente rinnovata dello spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”.

“Erano i primi anni ‘90, avevo fatto delle produzioni musicali (la prima, di jazz, già nel 1987) e mi domandavo come fare a farlo sapere. Pensai allora di fare un programma televisivo. L’idea del format mi venne dallo “zapping frenetico” che facevo costantemente, guardando molta, troppa tv noiosa e allora pensai di realizzare un programma che avrebbe fatto zapping al suo interno, un auto zapping”, ha spiegato Dario Andreano.

In pratica, senza saperlo, il linguaggio che ne scaturì diede a Dario Andreano l’opportunità di anticipare ciò che oggi la comunicazione propone attraverso i social: immagini veloci, frasi sintetiche, tormentoni, ripetizione dei contenuti. Da segnalare che all’epoca non c’erano programmi che venissero proposti con la puntata quotidiana in più orari: RitmiUrbani – in onda 12 mesi all’anno – aveva, con la stessa puntata, 3 passaggi al giorno su Canale 21esattamente come un telegiornale.

RITMIURBANI nel 2025 diventa “Social”!

La novità è rappresentata dall’alternanza fra le interviste dallo studio virtuale (“a distanza” per chi non sarà raggiungibile) ed i pomeriggi “Cult!” – in location sempre diverse – con una mini regia mobile che trasformerà in studio televisivo: il foyer di un teatro, la zona aperitivo di un lounge bar, uno spazio atelier/moda, il salotto di un bistrot, la sala di un cinema. dove saranno presentati tanti progetti culturali e saranno presenti sempre tanti ospiti del mondo della cultura, dell’informazione, dello sport, dello spettacolo.

