Monitoraggio dell’aria: pronta la convenzione con l’ARPAC

Maddaloni – Nella giornata dedicata all’ambiente arriva la sottoscrizione della convenzione tra l’Arpac ed il Comune di Maddaloni per la realizzazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria tramite laboratorio mobile. Un iter iniziato tempo addietro, che oggi si concretizza in una convenzione che porterà nella città calatina un laboratorio mobile atto al monitoraggio dell’aria.

Un risultato che valorizza la continuità di un percorso amministrativo e la rete con la filiera istituzionale soprattutto regionale.

Soddisfatto il sindaco Andrea De Filippo: “La tutela ambientale è stato dal primo momento prioritario per la mia amministrazione. Abbiamo lavorato fin dal primo momento per avere una città più pulita, ecologica e da oggi, grazie a questo laboratorio mobile, potremo intervenire in maniera mirata per migliorare anche la qualità dell’aria. Non poteva esserci data più appropriata per l’approvazione di questa convenzione. Questo a conferma di quanto ho sostenuto durante la campagna elettorale. Durante questo secondo quinquennio si raccoglieranno anche i frutti di quanto è stato seminato in questi anni.”