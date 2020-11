MONRAGONE/ ARRESTATO UNO STALKER

Mondragone – Si era reso responsabile di una serie di atti persecutori, questo in breve quanto accaduto:

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Mondragone ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari – provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – su richiesta della Procura, nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di atti persecutori (stalking) e tentata estorsione ai danni di una studentessa sua conoscente, residente nella cittadina domitia.

Dalle indagini svolte è emerso che l’indagato avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie ai danni della ragazza, finalizzate anche a estorcere somme di denaro, consistenti in minacce di vario genere, tra cui quelle di incendiare l’abitazione e l’autovettura della vittima, di divulgare immagini “sensibili” e, addirittura, di manipolare i dati relativi alla sua carriera accademica, previa usurpazione della relativa identità digitale.

In particolare, grazie all’analisi forense dei files contenuti sul telefono della ragazza, è stato possibile rinvenire un video esplicativo nel quale lo stalker dimostrava come fosse riuscito a violare l’account universitario alla stessa riservato, ottenendo la creazione di una nuova password di accesso, password che egli minacciava di utilizzare indebitamente a suo danno qualora la vittima non avesse provveduto a corrispondergli delle somme di denaro, accreditandole direttamente su una carta postepay da lui stesso indicata.

Il grave quadro indiziario delineato dagli inquirenti, anche attraverso una serie di riscontri patrimoniali, ha consentito alla Procura di assicurare l’immediata interruzione delle condotte persecutorie e la pronta tutela della vittima, coerentemente alle priorità attribuite da questa Procura per le indagini di cui alla legge n. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”).