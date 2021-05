Morta una donna in un incidente lungo l’Appia

SESSA AURUNCA – M. S., donna 53enne di Sessa Aurunca, è stata coinvolta in un tragico incidente avvenuto oggi lungo l’Appia. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, la donna era alla guida di un furgone e si è schiantata contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Dopo il terribile impatto la donna ha perso la vita e i soccorsi non hanno potuto fare altro che accertare la morte della donna. Estratta la salma della donna grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano. sono all’opera per le operazioni di estrazione della salma della 53 enne. In attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria per la traslazione della salma presso l’istituto di medicina legale di Caserta. La circolazione sull’Appia, sospesa in seguito all’incidente, è tornata regolare solo intorno alle 16.