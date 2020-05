La citta’ di Aversa in lutto. Nella giornata di ieri 6 maggio 2020 e’ venuta prematuramente a mancare Imma Noviello di appena 37 anni.

Imma e’ stata portata via da un terribile male il quale non le ha lasciato scampo.

Distrutta dal dolore tutta la sua famiglia.

Di Imma Noviello rimangono il solare sorriso ed un messaggio postato su fb, quasi una sorta di testamento spirituale: “ remember to be happy”, non dimenticare mai di essere felice.

Buon viaggio, Imma!!!