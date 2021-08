In merito a quanto accaduto nelle ultime ore, alle ore 11.00 di domani, lunedì 30 agosto, si riunirà il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico dopo che si sono sentiti prefetto e sindaco. Il Comitato valuterà i fatti alla luce dell’intensa attività investigativa dei Carabinieri ancora in corso.

L’Amministrazione comunale, interpretando i sentimenti dell’intera città, è vicina fortemente al dolore della famiglia del giovane deceduto.