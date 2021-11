Morte del ragazzo sedicenne: aggiornamenti

È triste dover riportare della morte… soprattutto quando si tratta di giovani vite, come quella del sedicenne Lorenzo, il ragazzo deceduto qualche giorno fa, dopo diversi interventi chirurgici, in seguito al grave incidente stradale dello scorso luglio, mentre si trovava a Caserta con un parente.

Il ragazzo, di un paesino della provincia di Ascoli Piceno, come già riportato precedentemente, aveva subìto diversi interventi chirurgici tra gli ospedali di Caserta e Napoli ma, differentemente da quanto appreso dalle prime informazioni, il ragazzo è deceduto all’ospedale di Napoli, non è precisato se fosse stato trasferito all’Ospedale del Mare o al Fate Bene Fratelli.

Non che conti il luogo, perché sarà in ogni caso l’autopsia, già disposta, a fare luce sulle dinamiche del tragico evento, ma Il ragazzo è stato inizialmente ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, subito dopo l’incidente, ed è rimasto per circa un mese nel reparto di rianimazione, tra le cure e le coccole del personale sanitario, che lo ha immediatamente preso a cuore, data la situazione particolare e la giovane età.

È proprio al personale del reparto, con cui la famiglia di Lorenzo è rimasta in contatto, per via dello splendido rapporto creatosi durante la degenza, che la mamma ha dato la tragica notizia, lasciando tutti nello sgomento.

Ecco perché non appare rilevante conoscere in quale specifico ospedale il cuore del giovane abbia smesso di battere, quanto sottolineare il dolore e la sofferenza di tutti coloro che sono rimasti vicino a Lorenzo e alla mamma nei quattro mesi di ospedali e di interventi chirurgici.

Tutto ciò che è noto è che i medici, nonostante gli sforzi di salvarlo, non sono riusciti ad arrestare il rapido peggioramento delle condizioni del giovane, dopo l’intervento.

Doveva essere l’ultimo, prima del ritorno a casa, ma qualcosa è andato storto e resta solo un grande vuoto per la mamma Carolina, il papà Mino e il fratello Matteo.

Ci stringiamo forte al loro dolore.

“Non possiamo vivere quanto vogliamo, e moriamo anche se non vogliamo.” (Sant’Agostino)