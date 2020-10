Morte del Vescovo D’Alise. Marino proclama il lutto cittadino

Nell’esprimere nuovamente il cordoglio della Città di Caserta per la scomparsa del nostro amato Vescovo, Monsignor Giovanni D’Alise, il sindaco Carlo Marino informa i cittadini sulle misure adottate per la circostanza dalla Curia d’intesa con le autorità civili e sanitarie della città.

Non sono previste esequie: la salma di Monsignor D’Alise sarà tumulata nella giornata di oggi all’interno della cripta del Duomo di Caserta, in ottemperanza alle normative anti Covid-19.

Domani, lunedì 5 ottobre, alle ore 18.00, sempre presso la Cattedrale si svolgerà una cerimonia religiosa di commemorazione, officiata dall’arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe.

A questa celebrazione potranno partecipare, in numero contingentato, solo i parroci della Diocesi.

Nell’occasione la Curia di Caserta ha previsto una diretta video- televisiva che andrà in onda su “Gigli TV- canale digitale 623 e sulle pagine fb della Diocesi di Caserta e del Vescivi Giovanni D’Alise e sul sito web www. diocesicaserta.it che consentirà a tutti i fedeli di seguire la Santa Messa dalle proprie case.

Nei giorni successivi, in ogni chiesa della Diocesi sarà celebrata una funzione per ricordare il nostro padre spirituale.

L’Amministrazione comunale ha dichiarato una giornata di lutto cittadino per domani, lunedì 5 ottobre.