Morte di Cristian Fiorucci, Alberto Pallotti: «La famiglia potrà avere giustizia. Noi proseguiamo la battaglia per condanne adeguate all’ergastolo che scontano i familiari»

«Siamo soddisfatti per la sentenza del giudice di Ancona che ha

condannato l’assassino di Cristian Fiorucci». A parlare è Alberto

Pallotti, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime

della Strada Odv, che aggiunge: «Ora abbiamo una conferma dell’impianto

accusatorio e del quadro di colpevolezza e la famiglia della vittima

potrà finalmente avere giustizia».

Cristian Fiorucci è morto il 15 novembre del 2017 a causa di un

incidente stradale provocato da Hoxha Mariglen, di nazionalità albanese,

mentre era alla guida di un autocarro. Hoxha ha cagionato il

ribaltamento del veicolo su cui viaggiava Cristian per aver affrontato

una curva a velocità eccessiva. Due anni dopo, Hoxha è stato condannato

per omicidio stradale dal Gup di Urbino a un anno e quattro mesi di

reclusione, al risarcimento civile, al pagamento delle spese processuali

e alla sospensione della patente per quattro anni.

L’uomo ha presentato ricorso contro la sentenza e il 12 aprile scorso la

Corte d’appello di Ancona si è finalmente pronunziata sul caso. «La

sentenza della Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di

primo grado nei confronti di Hoxha Mariglen», ha dichiarato Emilio

Perfetti, avvocato convenzionato dell’Associazione, «ha condannato

l’imputato anche a rifondere le spese per la costituzione nel grado di

appello. In primo grado il gup del Tribunale di Urbino aveva anche

applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida per quattro anni. Ora l’imputato potrà ricorrere in Cassazione».

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada esprime

soddisfazione per la conferma della condanna, soprattutto perché troppe

volte in appello le pene vengono dimezzate. «Ciò svilisce la giustizia»

ha detto Pallotti «ecco perché stiamo cercando di far cambiare qualcosa

nei processi. Dal 2016, da quando cioè dall’omicidio colposo si è

passati all’omicidio stradale, abbiamo ottenuto dei risultati positivi.

Allora le condanne erano più leggere, noi abbiamo fatto una battaglia

non solo per far aumentare le pene, ma anche per farle applicare».

«Forse anche in questo caso il responsabile dell’incidente non sconterà

la sua pena, come spesso accade, ma il nostro impegno continuerà fin

quando non sarà perfezionata la legge sull’omicidio stradale» ha

concluso Pallotti «infatti, i patteggiamenti e il rito abbreviato

consentono spesso a chi commette un omicidio stradale di non scontare

alcuna pena. Questi omicidi vengono trattati diversamente dagli altri,

sebbene in Italia si verifichino in media 12 morti al giorno sulle

strade. C’è sempre una persona che perde la vita, la famiglia resterà

nell’ergastolo del dolore e le pene minime fanno capire che qualcosa

nella giustizia italiana non va».

