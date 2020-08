Morte di Ferdinando Brunetti : La Salma ancora ferma all’ ospedale. vi raccontiamo come è andata

Capua. sembra si sia trattato di un incidente casuale sul posto di lavoro. Di fatto Ferdinando Brunetti , 39 anni originario di Capua, ha perso la vita. Nando stava effettuando il proprio turno di lavoro presso lo scatolificio Grimaldi Spa quando improvvisamente ,da un muletto , è caduto, travolgendo in pieno Nando, una bobina di enorme dimensioni Alla guida del macchinario c’era M.G.che in questo momento si trova ricoverato in stato di schok .

I Carabinieri stanno indagando sull’ accaduto e per ora la salma dello sfortunato operaio è ancora a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria. La data del funerale verrà ufficializzata dopo che le indagini saranno chiuse.