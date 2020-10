C. Volturno – La notizia sta facendo il giro del web rapidamente, un malore a quanto pare improvviso ha portato via Federico Greco, titolare dello stabilimento Rama Beach, che si trova lungo via Marina di Varcaturo a Castel Volturno.

Il Rama Beach Cafè di Castel Volturno, in provincia di Caserta, è uno degli chalet-discoteca tra i più noti del litorale domitio. In questi ore sono tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte di amici e conoscenti.