Morte in galleria nel giorno dell’Immacolata: gli aggiornamenti

Caserta. Nel violento impatto, che ha interessato tre veicoli, il giorno dell’Immacolata, ha perso la vita il conducente di una Fiat 500X, rimasto incastrato tra le lamiere, nello scontro con una Porsche.

La vittima è Francesco Russo, 73enne, Maresciallo dell’Aeronautica, in pensione, molto conosciuto nella Comunità di Casagiove, in cui, stamattina, giovedì 11 Dicembre, saranno celebrati i suoi funerali, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Nella carambola verificatasi all’interno del Tunnel della Variante, è rimasto coinvolto anche un altro veicolo.

Oltre alla tragedia per il Casagiovese che ha perso la vita, tra i feriti è stata registrata anche una bambina di 11 anni, anch’ella di Casagiove, soccorsa in condizioni critiche e trasportata all’Ospedale Santobono di Napoli, in condizioni serie, che restano ancora tali.

Un uomo di 34 anni, residente a Caserta, ha, invece, riportato contusioni multiple, medicato sul posto, dopo la valutazione dei Sanitari del 118.

Una donna di 38 anni, è stata trasferita all’ospedale di Caserta, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Le Forze dell’Ordine continuano a lavorare sul caso, per ricostruire l’esatta dinamica del terribile schianto che ha provocato il decesso di un uomo e ferito tre persone.