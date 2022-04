Morto ex calciatore nazionale della Colombia che aveva militato anche nel Napoli

È morto a 55 anni Freddy Rincon, ex calciatore colombiano, che ha giocato anche nel Napoli e nel Real Madrid. Fatale per lui un incidente stradale in cui era stato coinvolto tre giorni fa. L’auto di Freddie Rincon si era scontrata contro un autobus di linea e nel terribile impatto erano rimaste ferite altre quattro persone a bordo del veicolo.

L’ex calciatore era stato coinvolto in un incidente stradale qualche giorno fa, un’impatto violento verificatosi quest’oggi a Cali, in Colombia, nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. Il cinquantacinquenne era stato trasportato d’urgenza in ospedale ed era stato sottoposto immediatamente ad un intervento per il trauma cranico subito.

Fatali per lui le complicazioni emerse dopo l’incidente