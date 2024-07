Morto Pino D’Angiò

Nato a Pompei il 14 agosto 1952, figlio dell’ingegnere Francesco Chierchia e dell’insegnante Franca Romana, il cantautore campano acquistò notorietà dal 1980 con canzoni ironiche e divertenti.

Il suo brano più famoso “Ma quale idea“, considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana, restò 14 settimane al vertice delle classifiche e fu molto apprezzato anche all’estero, affermandosi in ben 22 paesi; in Spagna fu proclamato il migliore cantante straniero.

Altro suo “pezzo” da ricordare è stato ‘Un concerto da strapazzo‘, in cui ironizzava su se stesso immaginando di poter duettare con i grandi artisti dell’epoca.

La sigaretta perennemente in bocca e l’atteggiamento menefreghista ne fecero un’icona dello scanzonato decennio degli anni ‘80

A darne notizia sono stati la moglie Teresa e il figlio Francesco: «Purtroppo oggi papà ci ha lasciati, colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana. Ha resistito tanto, come ha sempre fatto».

Le numerose e gravi malattie, tra cui un tumore alla gola per cui ha subito sei interventi chirurgici, poi un infarto con arresto cardiaco e infine un altro tumore ai polmoni, ne hanno penalizzato la carriera.

L’ultima sua apparizione sulla scena nazionale e internazionale fu a Sanremo 2023, in cui si esibì insieme ai Bnkr44.

Aveva 71 anni.